Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона о статусе Донбасса.

Об этом шла речь во время его общения с прессой в ходе рабочей поездки в Одесскую область в субботу.

В пятницу издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Позже замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия требует принять закон об особом статусе Донбасса до 6 июля. Трансляцию вел Facebook офиса президента.

Зеленский заявил также, что пока не готов комментировать переговоры советников глав государств лидеров «нормандской четверки». При этом глава государства добавил, что ему передали, что переговоры прошли хорошо.

В переговорах советников, которые прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате». В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.