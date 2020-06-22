Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение на парад Победы Зеленскому не отправлялось. Позже Песков добавил, что если кто-то из украинских политиков захочет принять участие в параде Победы в российской столице, то они это сделают.

Издание The Globe and Mail в интервью с украинским лидером спросило, поехал бы он на парад Победы в Москву, и был ли он приглашен. «Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — заявил Зеленский. Текст интервью приводит пресс-служба офиса президента Украины.

В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за пандемии COVID-19. Девятого мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в этом году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.