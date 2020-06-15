Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству, а также об увольнении посла в Индонезии Владимира Пахиля и посла в Ливии, Чаде и Тунисе Николая Нагорного, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Таджикистан Серватюка Василия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству», — говорится в тексте указа.

Президент также уволил посла в Индонезии. «Уволить Пахиля Владимира Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Индонезия, а также с должности представителя Украины при ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству», — говорится в указе.

Также на сайте заявили об увольнении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе. «Уволить Нагорного Николая Викторовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Ливия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Чад и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике по совместительству», — отмечается в документе.