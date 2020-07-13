Президент Украины Владимир Зеленский выступил за усиление наказания за пьяную езду, в частности, глава государства заявил, что если произошло смертельное ДТП, причиной которого стал нетрезвый водитель, ему должно грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Двое взрослых и двое детей погибли, еще один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Киеве в воскресенье. После этого инцидента Зеленский выступил за усиление ответственности для пьяных водителей и инициировал внеочередное заседание Рады для принятие необходимого закона. Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник принял в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Документ еще должен пройти второе чтение.

По словам президента, в целом за первое полугодие этого года на дорогах погибли почти 1,5 тысячи человек. «В ДТП на Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», — цитирует Зеленского пресс-служба.

По мнению президента, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в пять-десять раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

«Если вождение в пьяном повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской… И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — заявил президент.

Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу). Этот же закон предусматривал введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии с 1 января 2020 года, затем эту норму отсрочили до 1 июля.

Верховная рада Украины 17 июня приняла закон, который вводит понятие «уголовного проступка», а также повышает штрафы за вождение в нетрезвом виде. Принятый закон, который подписал Зеленский, фактически заменяет закон, который был принят в 2018 году. Таким образом на Украине за вождение в нетрезвом состоянии будут наказывать как за административное правонарушение. Зеленский 3 июля подписал закон, который предусматривает отмену уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.