Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место.

«Сейчас происходят все разговоры в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Я считаю, что мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены», — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».