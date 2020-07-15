Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий», сообщила в среду пресс-служба главы государства.

«Законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя. Также этот закон окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, будет способствовать динамичному развитию этих отраслей», — сообщила пресс-служба в Telegram.

Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. Для большей доступности театральных постановок, выступлений художественных коллективов и артистов, а также выставок, кинопремьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий предусмотрена льготная ставка НДС в размере 7%. Также до 7% снизится НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами.

Также в пресс-службе Зеленского отметили, что с 2023 до 2025 года временно освободят от НДС услуги по распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии. Этим налогом не будет облагаться ввоз на Украину товаров, являющихся национальным кинематографической наследием. До 2025 года также будет продолжаться освобождение от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

«Сниженная ставка НДС для культурных и креативных индустрий для стимулирования спроса в этих отраслях существует во многих странах Европы и мира. Во Франции, Испании и других странах Евросоюза это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса», — пояснили в офисе.