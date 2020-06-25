Украинский лидер Владимир Зеленский отправился в затопленные регионы, чтобы оценить последствия разрушительного наводнения на западе страны, где несколько областей, десятки городов и тысячи домов ушли под воду.

Как сообщает телеканал "1+1", президент Украины Владимир Зеленский признался, что в ходе поездки в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область был шокирован масштабами последствий разгула стихии.

"То, что мы увидели с высоты вертолета и услышали, общаясь с людьми, масштабы этой трагедии поражают. Регион практически затоплен, разрушено более 8 000 зданий,… разрушены дороги, дамбы, несколько мостов", — признался Зеленский.

Ранее сообщалось, что в западных областях Украины в результате мощных паводков погибли три человека, подтоплены 285 населенных пунктов, повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб. В Ивано-Франковской области, которая сильнее всего от ливней, 29 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. ЧП может войти в историю страны наравне с разрушительными паводками 1998 и 2008 годов.