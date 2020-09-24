Украина и Словакия имеют общее видение на проблему газопровода «Северный поток — 2» и на риски для энергетической безопасности Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в ходе совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Мне приятно, что у нас общее видение относительно энергетической безопасности Европы, где есть согласие в том, что такие проекты, как «Северный поток — 2», несут далеко идущие риски для Евросоюза и его единства», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил Словакию за обеспечение поставок реверсного газа на Украину и сообщил о достигнутых договорённостях в сфере развития логистической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ осудили призывы из США к созданию коалиции государств против «Северного потока — 2».