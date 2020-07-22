Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться.

Во вторник мужчина с взрывчаткой и оружием захватил автобус в центре Луцка. После дня переговоров он сдался правоохранителям, все 13 заложников освобождены, никто из них не пострадал. Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи, в том числе «теракт». Переломный момент в операции по освобождению заложников наступил после выполнения Зеленским требования злоумышленника — президент призвал украинцев посмотреть фильм «Земляне». Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что глава государства говорил с захватившим заложников мужчиной примерно 15 минут.

«Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников… Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то… я с такими принципами живу, жил и буду жить», — сказал Зеленский в видеокомментарии, опубликованном изданием «Украинская правда».

Зеленского предупредили, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10-15 секунд. «Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, она все понимала. Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит — надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места», — пояснил президент.

По его словам, в течение девяти часов с захватившим заложников разговаривали все, от психологов до переговорщиков, но он хотел только выполнения своих требований.

«Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть это был бы штурм быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество, и это очень опасно», — заявил Зеленский.