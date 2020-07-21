Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что «терроризму нет места ни в одной стране».

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, а при себе у него была взрывчатка и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник». Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.

«Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека — важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране», — написал глава государства в своем Telegram во вторник.

Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников, и призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Соответствующее короткое видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. После задержания видео с участием Зеленского было удалено.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.

Полиция возбудила дело по статье «захват заложников», а Служба безопасности Украины — по статье «теракт».