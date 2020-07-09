Президент Украины Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, соответствующую информацию глава государства передал Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, передает пресс-служба офиса президента.

Ранее Зеленский внес изменения в свою декларацию о доходах и сообщил о получении около полумиллиона долларов от продажи имущества.

«Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом», — сообщил офис в Telegram.

Отмечается, что соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020.

«Президент Украины с семьей временно проживает в государственной резиденции «Конча-Заспа», — добавили в офисе.

В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов.

Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии. Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.