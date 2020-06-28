Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня конституции страны призвал своих сограждан уважать закон, а не соревноваться в способности обойти его, соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram главы государства в воскресенье.

Двадцать восьмого июня на Украине празднуется День конституции.

«Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека и уважать закон, а не соревноваться в способности как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем в перегруженной фуре. А особенно помнить в те моменты, когда мы готовы разорвать виртуально или реально кого угодно, кто имеет другое мнение», — заявил Зеленский.

Свое видеообращение глава государства записал на фоне пляжа во время визита в Херсонскую область. Несмотря на обстановку, Зеленский был одет в костюм.