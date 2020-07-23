Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровать Минские соглашения, его слова приводятся на сайте главы государства.

В четверг украинский лидер вместе со швейцарским коллегой Симонеттой Соммаруга осмотрел пешеходный мост около контрольного пункта «Станица Луганская».

Зеленский заявил, что украинская сторона выполняет свою часть минских договоренностей, при этом в Киеве ждут от другой стороны конфликта аналогичных действий.

Президент также добавил, что достигнутые договоренности о прекращении огня с 27 июля необходимо продолжить нарабатывать в контактной группе в Минске.

«Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в «минском формате» — такой является договоренность. В «минском формате» все должно быть подробно выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая», — сказал он.

Также президент Украины заявил о необходимости «расшифровать» каждый пункт «Минска»

«Тогда мы будем видеть, мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», — резюмировал он.

Ранее в российском МИД констатировали, что Украина фактически вышла из Минских соглашений. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что постановление Верховной рады по местным выборам нуждается в разъяснении, и призвала партнеров по «нормандскому формату» — Германию и Францию — дать оценку сложившейся ситуации.

Представители ДНР и ЛНР рассказали, что украинская сторона отказалась объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.

Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.

В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.