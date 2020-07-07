Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за лесных пожаров в Луганской области, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Вследствие лесных пожаров в Луганской области по меньшей мере пять человек погибли и девять госпитализированы.

«В выполнение задания главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения национальной гвардии и вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы Госслужбы по ЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники», — сообщается на сайте.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров во вторник. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков.