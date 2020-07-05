Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять эффективные меры для недопущения эскалации насилия на улицах страны, передает пресс-служба главы государства.

Три человека пострадали в результате массовой драке со стрельбой, которая произошла в Киеве в субботу. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек.

Глава государства подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, «вызывают серьезную обеспокоенность».

«Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины», — цитирует Зеленского пресс-служба.