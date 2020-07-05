Президент Украины Владимир Зеленский заявил по случаю Дня Военно-морских сил, что дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.

«Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель — регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем», — заявил он.

Трансляция обращения Зеленского велась на странице Офиса президента в Facebook. Он отметил, что Одесса должна стать не только морской столицей, а «мозгом, сердцем и душой ВМС Украины».

«Мы должны иметь полную осведомленность о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести ассиметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания», — заявил он, отметив, что соответствующие задания поставлены новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе, и выразив уверенность, что они будут выполнены.

Кроме того, Зеленский назвал «сверхважными» испытания ракетного комплекса «Нептун». «Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей», — отметил он.