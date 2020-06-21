Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником и отметил, что с сентября всем медработникам повысят заработную плату на 25-75% в зависимости от их категории.

«Я поздравляю всех медицинских работников Украины с профессиональным праздником… Кроме 6,5 миллиарда гривен (около 243 миллионов долларов) для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов (почти 300 миллионов долларов). А значит, все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 миллиарда гривен (около 44,8 миллиона долларов) будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории», — сказал Зеленский в своем видеообращении ко Дню медика.

Он также заверил, что не допустит закрытия больниц и увольнения медработников. «Я подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков… Я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей судьбы за рубежом. Я был, есть и всегда буду в хорошем смысле слова лоббистом интересов каждого украинского медика. И сделаю все, чтобы вы получали защиту, уважение и достойную оплату за свою работу. Чтобы, спасая жизни украинцев, вы не думали о собственном выживании», — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что 43 медработника погибли в борьбе с коронавирусом и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности. «Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день», — добавил президент.