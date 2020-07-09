Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «дожать» госбанки, чтобы они выдавали ипотеку под 10% годовых.

Ранее Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны. Зеленский также после отставки главы Нацбанка провел встречу с банкирами и пообещал им сохранить независимость регулятора.

«Сложная ситуация с государственными банками. Они давали (ипотеку – ред.) под 25%. Сейчас они дают под 14%, но это очень много. Мы с ними спорим. Все нормально. Мы их дожмем, 10% будет. В этом я уверен, нужно немного подождать», — заявил Зеленский в ходе общения с представителями бизнеса в Волынской области, которое транслировалось на его странице в Facebook.

По его словам, некоторые коммерческие банки в Киеве уже начали выдавать ипотеку под 8-9%. «Это проблема, что пока не массово. Я уверен, что до конца года в том или ином объеме это будет, несмотря на кризис, о котором говорят, несмотря на COVID, это все появится», — добавил президент.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство хочет снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых.