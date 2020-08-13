Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не будут прекращаться, несмотря на протесты в Белоруссии, следующее заседание состоится в Минске 18 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа, встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменится работа контактной группы по Донбассу в связи с протестами в Белоруссии. Трансляцию вел офис президента в Facebook .

Он отметил, что главными вопросами предстоящей встречи будут продолжение режима тишины и обмен удерживаемыми лицами. «Мы в ОБСЕ уже в этом формате (составе делегации Киева – ред.) передали новый список, ОБСЕ подтвердили наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем с той стороны (от самопровозглашенных республик Донбасса — ред.), что они тоже предоставят свой список, и потом ОБСЕ… должно определиться, когда может технически делаться обмен», — отметил Зеленский, добавив, что будут обсуждаться вопросы безопасности и разминирования.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.