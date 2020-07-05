Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.

Трансляцию вел офис главы государства в Facebook.

«И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — добавил он.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом».

Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, говорил, что крымчане «умоются кровью», и пригрозил «сломать их как веник».

Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог «утонуть в крови», если бы ВСУ начали там стрелять.