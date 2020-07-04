Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны его офиса не оказывалось никакого давления на подавшего в отставку главу Национального банка страны Якова Смолия, об этом шла речь во время его общения с журналистами во время поездки в Одессу.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.

«Вы можете и его (Смолия – ред.) лично спросить, было ли давление со стороны офиса президента. Его уже спрашивали, и он сказал, что нет. У нас были реально очень неплохие профессиональные и личные отношения. Я провел уже три большие дискуссионные встречи относительно кандидатуры на должность главы НБУ и получил рекомендации. Все три списка, которые мне были предложены, мы изучаем», — заявил Зеленский в Одессе, отвечая на вопрос о политическом давлении на Смолия. Трансляцию вел Facebook офиса президента.

В пятницу премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на место главы НБУ уже сформирован.