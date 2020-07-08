Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате лесных пожаров в Луганской области полностью разрушены 24 жилых дома, государство выделило по 300 тысяч гривен (около 11 тысяч долларов) каждой семье на покупку жилья.

Пресс-служба МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы. В среду в офисе омбудсмена Украины сообщили, что в больнице находятся 17 детей и 10 взрослых, еще один человек умер. Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами.

«Есть информация, что полностью уничтожены 24 дома и где-то 60 серьезно повреждены… Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом, чтобы можно было купить новое жилье. Отдельно мы выделим еще по 20 тысяч гривен (около 800 долларов) на поддержку», — заявил Зеленский на брифинге в ходе рабочей поездки.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».