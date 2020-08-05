Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. Соответствующую информацию распространил офис украинского лидера.

Зеленский выразил надежду, что задержанных россиян передадут официальному Киеву. Глава государства выразил уверенность, что задержанным «не удастся избежать справедливого наказания».

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Задержание россиян

В Белоруссии ранее задержали более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». По его словам, у задержанных людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.

При этом Лукашенко назвал эти утверждения ложью и заявил, что задержанные якобы были направлены в республике специально для дестабилизации обстановки накануне выборов.

В Кремле надежду, что задержанных отпустят в ближайшее время.

«Крест на Союзном государстве»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли согласится передать задержанных россиян Украине, заявил Mpravda.com первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Так шаг, по словам парламентария, «по сути, поставит крест на Союзном государстве».

По мнению Джабарова, украинские СМИ сейчас будут всячески раздувать эту тему, «чтобы вбить кол между Россией и Белоруссией».

Сенатор также полагает, что после президентских выборов в Белоруссии, намеченных на 9 августа, эта ситуация успокоится.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко провокацией, подчеркнув, что Белоруссия продолжает развивать версию о российском вмешательстве и дестабилизации обстановки перед выборами президента 9 августа.

Парламентарий подчеркнул, что Лукашенко «не дождался звонка» от президента РФ Владимир Путина, которого президент Белоруссии «очень ждет, рассчитывая поторговаться в этой ситуации».

Россия должна участвовать в возможных переговорах по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину, заявил Mpravda.com глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод.

По его словам, на таких переговорах должны присутствовать и представители МИД, правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека РФ.