Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении бывшего главы государства Леонида Кравчука главой делегации Киева на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе обусловлено его авторитетом на всей территории страны.

Ранее Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске, заменив Леонида Кучму.

«У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине и на, к сожалению, временно оккупированной части… Он (Кравчук – ред.) опытный человек», — заявил Зеленский в четверг в ходе общения с военнослужащими, которое транслировалось на его странице в Facebook.