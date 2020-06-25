Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.

Ранее минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 994 человека и 16 скончались.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

По данным пресс-службы, на совещании по предотвращению распространения COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина. «При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительный рост числа больных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также на совещании представитель МВД сообщил, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин, общая сумма наложенных штрафов уже превысила 5 миллионов гривен (около 186,5 тысячи долларов).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 40 тысяч случаев инфицирования COVID-19, скончались 1067 человек, 17,76 тысячи пациентов выздоровели.