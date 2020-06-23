Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался в группе водителей-дальнобойщиков в Viber, где те делились способами незамеченно проехать с грузом выше нормы, и назвал таких водителей «засранцами».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что задачей его ведомства является не только создание новых качественных дорог, но и их защита от разрушения перегруженными фурами. Планируется в дальнейшем вводить современные системы контроля — взвешивание грузовиков при движении. В текущем году планируется, что таких систем будет 20, а через несколько лет — 150.

«Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, — помогать вы не можете, не способны, — так хоть немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно», — сказал Зеленский во время видеообращения, которое опубликовал во вторник телеканал «112. Украина».

Как сообщает телеканал, Зеленский опубликовал видеообращение в закрытой группе в Viber к водителям-дальнобойщикам. В начале видеообращения президент рассказывает, что зарегистрировался в группе дальнобойщиков и понаблюдал за их перепиской. По его словам, водители координировались и обменивались информацией о том, где стоят веса для взвешивания грузовиков и какими маршрутами их можно объехать.

Программа «Большая стройка», инициированная украинским президентом, стартовала на Украине 1 марта. В рамках проекта планируется построить 4 тысячи километров дорог — на них из госбюджета власти хотят выделить около 3,5 миллиарда долларов, а также 100 садов, 100 школ, 100 стадионов и более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Дороги планируется построить за год, при этом 4 тысячи километров — это расстояние как, например, от Москвы до Томска или более четырех раз проехать от Москвы до Киева.