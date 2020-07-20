Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве экс-главу МИД Вадима Пристайко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента в понедельник.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.

Верховная рада Украины 4 марта утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, занимавший ранее пост главы МИД Украины, стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В июне парламент Украины на заседании уволил его и с этой должности, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.