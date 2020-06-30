Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский оказался последним президентом страны, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова приводятся на сайте партии.

Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который «столько обещал народу», поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти.

Теперь, считает депутат, президент «73 процентов украинцев» начинает «заигрывать» с 20 процентами тех, кто за него не голосовал. По мнению парламентария, глава страны не знает, что делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — заключил Рабинович.