Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости активизации дальнейших шагов по освобождению украинцев, которые удерживаются в Крыму, в Донбассе и в РФ, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса президента Украины.

Ранее офис Зеленского сообщал, что представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами и заявили, что ожидают ответный шаг со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Президент Украины отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.