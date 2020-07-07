Президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», — сообщил офис президента в Telegram.

Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

«Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — добавили в офисе.

Ранее журналисты «Пятого канала», принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, уличили Зеленского в неуплате налогов. По данным журналистов, 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались оптимизацией налогов, в частности, уменьшая официальное количество сотрудников.