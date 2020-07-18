Российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, рассказал о причинах, побудивших его сменить спортивное гражданство на белорусское. По словам 16-летнего атлета, он воспринял принятое его семьей решение о переезде в Минск спокойно, понимая, что это поспособствует развитию его многообещающей карьеры.

Волков не выступал за национальную сборную на международных стартах, поэтому не имеет спортивного гражданства РФ, которое вскоре станет «волчьим билетом» для всех легкоатлетов. Совет Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля готовится принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах. Выдача им нейтрального статуса уже приостановлена.

«Я же понимаю, что это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном — просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно», — заявил Волков в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам спортсмена, другой причиной для переезда стала невозможность проводить тренировки в России.

«Все случилось на почве того, что нам не давали тренироваться в связи с коронавирусом. Не пускали ни на один стадион. В других-то странах спортсмены продолжали подготовку. Вот отец и позвонил в Белоруссию — там атлеты могли готовиться без каких-либо проблем. Уже на следующий день ему перезвонил президент федерации Вадим Девятовский. Вскоре родители слетали туда, все посмотрели, им очень понравилось — и они решили, что нужно переезжать», — рассказал Матвей.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет) и намерен в течение максимум трех лет повторить взрослый мировой рекорд (6,17 м), установленный в феврале шведом Арманом Дюплантисом.

View this post on Instagram Буквально пару месяцев назад,после ошеломительной серии мировых в исполнении @mondo_duplantis ,я только и слышал насколько летний сезон 2020(олимпийский год между прочим) обещает быть жарким. Камон!С кем бы Мондик зарубался? Но произошедший форс-мажор говорит об обратном. В летнем сезоне мой основной старт будет в Чебоксарах,а именно Чемпионат России.Хоть и норматив на Олимпийские игры выполненный в летнем сезоне не признают,мне всё равно.Я слишком много сказал и я не могу не сдержать своего обещания.Пацан сказал,пацан сделает. А вот на олимпиаде 21 года Мэтью реально сделает невозможное. Короче,август 20 года-580. Всех жду в Чебоксарах,а кто не приедет,тот многое потеряет. Чмоки 😘 #мондояиду #дайтемнетригода #mattvolkov #volkovteamirkutsk . Couple of month ago after a shocking line of world records by @mondo_duplantis only thing that I’ve heard was that 2020 Olympic summer season will be searing. Come on! Whose challenge would Mondo accept? But occurred force majeure says the opposite. In summer season my main start will be in Cheboksary, and if to be accurate — it will be the Championship of Russia. Although the standard for the Olympic games performed in the summer season is not recognised — I don’t care! I said too much and I can't help but to keep my promise. The man said it, the man will do it! But at the 2021 Olympics, Matthew will actually do the impossible things. More shortly: August 2020 — I will jump 580. Waiting for everyone to come to Cheboksary, and those who won’t come will loose a lot. #mondoimapproching Love ya all 😘 A post shared by Matthew Volkov (@matt_volkov) on Apr 13, 2020 at 8:59am PDT

Глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский ранее уже заявлял, что Белоруссия готова предоставить гражданство российским легкоатлетам, чтобы те имели возможность выступать на международных соревнованиях, ибо их по-человечески жаль. При этом у соседей нет стремления «озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами».

Свой возможный переезд в Белоруссию под угрозой тотального запрета на участие в международных соревнованиях по легкой атлетике уже анонсировал вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации легкой атлетике. Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков недавно также сообщили, что не исключают переход под флаг другой страны.