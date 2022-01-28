В строительной сфере используются самые различные материалы, профнастил является одним из наиболее популярных. Профлист представляет собой тонкие стальные листы, защищённые от воздействия внешних факторов полимерным слоем или оцинкованной поверхностью. Благодаря оптимальным эксплуатационным характеристикам, материал нашел применение при реконструкции зданий, в строительстве домов, а также для возведения ограждений и небольших сооружений.

Ассортимент

Компания «МОСТ-АЗИЯ» https://mostasia.od.ua/ занимается производством профнастила с 2005 года. Также с ее конвейеров сходит такая продукция, как:

металлочерепица;

гладкий лист оцинкованный и с полимерным покрытием;

штакетник;

водосточные системы;

доборные элементы.

Достоинства

Производитель занимает лидирующие позиции на украинском рынке строительных материалов, так как гарантирует высокое качество. Основная составляющая штата работает более 11 лет и имеет за плечами профильное образование и богатый опыт. На производстве используется только современное оборудование. Каждая партия проходит тщательный контроль на соответствие ГОСТ и стандартам качества компании.

Помимо высокого качества и широкого ассортимента, компания «МОСТ-АЗИЯ» выгодно выделяется на фоне конкурентов за счет своих преимуществ:

Оперативности. Заказы выполняются в течение часа, так как на складе всегда поддерживается запас продукции, а для доставки используется собственный транспорт.

Доставки заказов во все районы Одессы: Киевский, Суворовский, Малиновский, Пересып, Чубаевку и другие.

Широкому спектру услуг, включающему монтаж забора, фронтона, ворот и калиток, потолков и не только.

Возможности оплаты заказа наличными или банковской картой.

Гарантии целостности и сохранности товара во время его транспортировки.

Оптимальная цена достигается благодаря наличию собственных складов, реализации товара без посредников, а также использованию на производстве энерго- и ресурсосберегающих технологий. Компания «МОСТ-АЗИЯ» ценит своих постоянных клиентов и предлагает им сниженные цены.