В официальном письме указано, что компания Hyundai Motor, в соответствии с указом Президента РФ, временно приостанавливает производство автомобилей на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», простой продлится с 30 марта по 3 апреля.

Напомним, некоторое время назад ресурс «Новые автомобили» сообщил, что и концерн Volkswagen «замораживает» производство из-за нехватки комплектующих, а сборочный конвейер Nissan будет остановлен в рамках «недельных каникул», введенных по указанию Владимира Путина.

Как отмечают представители компаний, все необходимые меры для реализации этого решения уже принимаются.