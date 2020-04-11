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Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре. Между тем в Москве усилили меры противодействия вирусу: со следующей недели граждане смогут передвигаться только по пропускам. В целом ситуация с распространением коронавируса в столице ухудшилась: за неделю число госпитализированных с COVID-19 увеличилось в два раза.

Коронавирус атакует медиков

— К 11 апреля в мире заразились коронавирусом COVID-19 1 694 078 человек. Умерли 102 570 пациентов с инфекцией, смогли побороть болезнь — 376 833.

— Распространение коронавируса за последнюю неделю замедлилось в ряде стран Европы — в частности в Италии, Испании, Германии и Франции, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Тем не менее в ВОЗ выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в других странах — так, рост числа инфицированных наблюдается в сельских районах Африки, где ранее зараженных было мало.

— ВОЗ изучает причины массового заражения медицинских работников коронавирусом в ряде стран: по последним данным, инфицированы 10% врачей. «Это тревожная тенденция», — заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Когда COVID-19 покинет Россию

— За сутки в Москве умерли восемь пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Таким образом число скончавшихся с столице достигло 58 человек.

— По самым оптимистичным прогнозам, вспышка коронавируса в России завершится в начале июня, заявил ведущий инфекционист Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. «Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», — отметил он.

— С 13 апреля в Москве и Подмосковье будет постепенно вводиться пропускной режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сначала пропуска будут необходимы для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, на третьем этапе, если ситуация с пандемией ухудшится, пропуска будут применяться для передвижений внутри района. Также в столице приостанавливается оказание услуг каршеринга, строительство, помимо возведения объектов медназначения, и прекращается работа большинства организаций, не считая предприятий непрерывного цикла.

— За последние дни в Москве резко увеличилось число госпитализированных с коронавирусом. В сравнении с прошлой неделей, количество зараженных выросло в два раза, отметила заммэра города Анастасия Ракова.

Выход из дома запрещен

— Турецкие власти запретили выход на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары и Стамбула, в связи с пандемией коронавируса, сообщило МВД страны в пятницу.

— Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, власти Италии продлили карантин до 3 мая, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

— В США число погибших от коронавируса за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Общее количество смертей составляет 18 637.

Видео дня. Пропускной режим будут вводить в Москве со следующей недели