Строители завершили работы над вторым участком Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Юго-Восточная» до «Лефортово». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу, 28 декабря.

«Строительство участка завершено, сейчас идет пусконаладка всех систем», — цитирует Хуснуллина «РИА Новости». Заместитель мэра рассказал, что 2 января рабочие проведут технический запуск участка. Для пассажиров открыть новые станции планируется в конце марта 2020 года.

Отмечается, что новая линия частично прокладывается при помощи 10-метрового тоннелепроходческого щита, что ранее не применялось в России. Он позволяет уложить в одном тоннеле два пути.

Ранее 28 декабря Марат Хуснуллин рассказал, что в 2020 году в Москве запустят девять новых станций метро. Часть из них откроются на Некрасовской линии, часть — на Большой кольцевой.

В октябре сообщалось, что Большую кольцевую линию (БКЛ) метрополитена Москвы запустят в 2023 году. Участки, где будут построены станции, уже освобождены от старых инженерных сооружений и коммуникаций.

Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги. Длина БКЛ составит 70 км, на ней будет 31 станция.