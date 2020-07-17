Власти Мексики одобрили миграционный коридор для группы россиян, прибывших 7 июля в порт острова Мухерес на юго-востоке страны на сломанной яхте, теперь они смогут сойти на берег и вылететь в Россию, сообщили Mpravda.com в посольстве РФ в Мехико.

«Вопрос организации гуманитарного коридора для возвращения из Мексики на родину граждан России, находящихся на яхте Santalocura в порту острова Мухерес, решён положительно», — сказал старший консул Андрей Трояновский.

По словам капитана судна Николая Перегудова, путешественники уже готовятся к перелету в Россию и решают вопрос хранения судна до их возвращения.

Неделю назад семеро россиян, среди которых трое маленьких детей, на яхте с течью и поломкой двигателя прибыли в мексиканский порт на острове Мухерес, где им запретили без виз сходить на берег и дали две недели на ремонт. По истечении этого срока они должны были покинуть страну морем, однако погодные, визовые и санитарные препятствия сделали невозможным дальнейшее морское путешествие.