Уроженец Таджикистана, застреленный 26 июля в гаражном кооперативе в Химках, планировал устроить «кровавое воскресенье» в московском парке. Сотрудники ФСБ «пасли» его уже давно, следили за каждым шагом днем и ночью, а когда стало ясно, что бандит получит сигнал к действию, решили задерживать.

О том, что 19-летний Одил состоит в международной террористической организации, сотрудникам спецслужб стало известно пару месяцев назад. Молодой террорист жил в подмосковном Чехове. Числился подсобным рабочим, однако в реальности не работал.

За парнем было установлено круглосуточное наблюдение. Каждый шаг отслеживали.

Утром 26 июля бандит вдруг вызвал такси и отправился в Химки. Его целью был бокс под номером 17 в ГСК «Факел» на улице Жуковского. Таджик, вероятнее всего, получил сигнал к действию. По версии чекистов, 26 июля он планировался расстрел отдыхающих в парке.

— Около 5.30 азиат с автоматом АКС-74У в сумке вышел из бокса. Его поджидали сотрудники ФСБ. Он понял, что «запалился», и открыл огонь. Был уничтожен на месте, — рассказал «» осведомленный источник.

Напротив ГСК «Факел» буквально в трех метрах через дорогу расположен ГСК «Автомобилист». И два бокса (примерно напротив бокса №17) используются как автосервис. Они оборудованы видеокамерами. Потому все перемещения вокруг бокса 17 контролировались силовиками. Сейчас устанавливается, кто складировал здесь оружие. Азиат приехал в ГСК впервые. Уже понятно, что он действовал не в одиночку.

Внутри бокса нашли патроны, сумку синего цвета, в которой лежали две гранаты Ф-1, граната РГД, три запала. А также мобильный телефон, транспортную карту и документы на имя убитого — патент и копию водительского удостоверения.

По спискам ГСК хозяин этого бокса — жительница Химок Ирина. Дама никакого отношения к террористам не имеет. Женщина сдала ключи от бокса в прошлом году. Дело в том, что в этой части ГСК идет снос гаражей, так как город не продляет договор аренды на землю.

— О спецоперации меня предупредили накануне. Я отдал ключи от помещения и сторожки. Не стал вдаваться в подробности, сотрудникам виднее, — рассказал председатель ГСК Юрий Михайлович.

— А охрана в ГСК есть?

— Эта часть под снос менее охраняемая. Из 300 гаражей сносят десятую часть. Потихоньку автолюбители съезжают. Сторож есть, но он особо не присматривается к посторонним. Есть гаражи, в которые можно попасть в любое время суток. Видеокамер на территории ГСК нет.

— У кого хранились ключи от бокса 17?

— У ответственного за хозяйственную часть Михаила Николаевича. Насколько знаю, Ирина отдала свои ключи ему. А он уже распорядился по-своему.

ФСБ сообщила, что убитый был связан с эмиссарами в Сирии — вещественные доказательства были найдены в квартире, которую он снимал. В настоящее время ведется розыск возможных соучастников, некоторые пустились в бега. Задержан брат убитого, который разыскивал родственника своими силами — среди земляков. Возможно, он обладает ценной информацией.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По словам таджикского культурного деятеля Хуршеды Хамракуловой, ее соотечественники в последнее время не были замечены в связи с террористами.

— Бывало, что обращались сотрудники ФСБ по поводу экстремизма, запрашивали сведения. Но все было относительно спокойно. В связи с этим событием готовим обращение к землякам, чтобы не поддавались на провокации.