Защитник «Зенита» Игорь Смольников после семи лет выступления за клуб принял решение перейти в «Краснодар», сообщил «Спорт-Экспресс» агент футболиста Александр Маньяков.

Россиянин выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 года. Маньяков отметил, что Смольников хотел остаться в «Зените», но не сумел договориться по условиям нового контракта.

«Со своей стороны могу заявить, что Смольникову это решение далось очень непросто. Очень!» — сказал он.

Ранее в Самаре прошел финал Кубка России по футболу. В концовке матча тренер «Зенита» выпустил на замену Смольникова, зная, что это последний его матч в составе команды.