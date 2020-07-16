Защита обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не обнаружила в материалах дела упоминания гражданина Чехии Мартина Лариша – в СМИ же его назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил Mpravda.com адвокат Иван Павлов.

«Мы слышали про Мартина Лариша из материалов СМИ, в уголовном деле человек с такими именем и фамилией не фигурирует», — рассказал собеседник агентства.

До этого Павлов заявлял, что, по данным имеющегося в материалах дела письма из Службы внешней разведки РФ, Сафронов якобы передавал секретные сведения неназванному, неизвестному иностранцу, работающему на чешскую разведку.

Ранее интернет-издание «Проект» обнаружило, что у Сафронова имелся знакомый из Чехии Мартин Лариш, некоторое время он работал в России журналистом. Позже в СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе появилась информация, что Лариш – кадровый сотрудник спецслужб Чехии.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

Как заявляют в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.