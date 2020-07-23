Защита Льва Парнаса, обвиняемого в США в нарушении правил ведения избирательных кампаний, обратилась в суд с просьбой смягчить ему условия домашнего ареста в связи с переломом у его супруги, говорится в копии запроса в базе судебных документов.

«На этой неделе супруга господина Парнаса сломала фибулу (малую берцовую кость), когда играла с детьми. У нее запланирован визит к хирургу-ортопеду завтра, и она будет ограничена в дееспособности на значительный период, который еще предстоит определить. Помощь господина Парнаса вне дома необходима», — говорится в письме.

В этой связи адвокат просит сменить строгий домашний арест на ограниченный при соблюдении ряда условий. Перемещения предлагается разрешить только в районе округа Палм-Бич, штат Флорида. Поводом для выхода может быть только покупка продуктов и хозтоваров, выход с детьми, выгул собаки, сопровождение супруги в больницу.

Срок этих послаблений защита предлагает обозначить как «до выздоровления Светланы Парнас».

Суд присяжных по этому делу назначен на 1 февраля. До того Парнас находится дома.

Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.

Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.

Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против работавшего в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты демократа Джо Байдена. В обмен Трамп обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Глава государства отрицает обвинения.

Парнас не смог выступить на процессе в сенате США, поскольку республиканцы заблокировали вызов дополнительных свидетелей.