Защита претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико ходатайствует об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщил один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский.

В настоящее время Бабарико находится в СИЗО КГБ.

«Позитив дня — подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ, чтобы исключить препятствия в реализации избирательного права», — написал Лаевский в Facebook.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении почти 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.

Отцу и сыну Бабарико предъявлены обвинения. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Бабарико-младшему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке в настоящее время участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты. При этом ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина поясняла Mpravda.com, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и даже быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата, а ведение агитации возможно и через доверенных лиц.