Представители защиты претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в понедельник не смогли встретиться со своим подзащитным в СИЗО КГБ в Минске из-за введенного там карантина на фоне эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил Mpravda.com один из адвокатов политика Александр Пыльченко.

«Сегодня мой коллега (адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский – ред.) пытался попасть к Виктору Дмитриевичу, но у него не получилось, в этой связи была подана жалоба. В СИЗО ссылаются на карантин, введенный из-за эпидемиологической ситуации», — сказал Пыльченко. Он отметил, что по имеющейся у адвокатов информации, запреты на посещения в СИЗО КГБ действуют для всех.

Пыльченко подчеркнул, что ограничения на посещение их клиента в СИЗО мешают осуществлению защиты, на которую их клиент имеет право согласно законодательству. Между тем, продолжил он, не понятно, когда начальником СИЗО КГБ будут отменены введенные ограничения из-за коронавируса. Адвокат добавил, что в таком случае целесообразно изменить для их подзащитного меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, что позволило бы оказывать ему необходимую юридическую помощь в полном объеме. В этой связи Пыльченко не исключил, что в ближайшее время сторона защиты будет ходатайствовать об этом. Также, по его данным, Бабарико обжаловал избранную в его отношении меру пресечения. Пока не известно, когда судом будет рассмотрена эта жалоба, а также ранее поданные жалобы на задержание.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В прошлый четверг были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы «дела Белгазпромбанка» были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Отец и сын Бабарико помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. После этапа сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатами семь человек, в том числе Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.