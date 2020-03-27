Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом в пятницу, 27 марта, «Интерфаксу» сообщили в Мосгорсуде.

«В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, судебное заседание в отношении Пола Уилана 30 марта не состоится. Оно отложено на 13 апреля», — приводит агентство слова представителя суда Ульяны Солоповой.

В ходе заседания сторона обвинения планирует допросить 13 россиян по делу Уилана.

Ранее сообщалось о возможности переноса заседания с 30 марта на 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.