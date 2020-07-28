Внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР сообщили, что на внеочередном заседании подгруппы во вторник планируется обсудить выполнение дополнительных мер контроля действующего перемирия, задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, а также вопросы согласования противоминных мероприятий и разведения сил.

«В 14.00 (совпадает с мск) рабочая группа по вопросам безопасности приступила к внеочередному раунду переговоров в формате видеоконференции», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в понедельник. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.