Бренд Apple выпускает большое количество аксессуаров. Среди них защитные стекла для телефонов. Они защищают оригинальный экран от царапин, ударов и потертостей, которые могут появиться в процессе работы. Аксессуары подходят для старых и новых моделей.

Они плотно прилегают к экрану, вызывают приятные тактильные свойства, имеют удобное наклеивание, идеально точно подходят по размеру и отличаются долговечной текстурой.

Где заказать?

Защитные стекла для телефона Apple считаются востребованным аксессуаром у владельцев смартфонов. Сегодня их можно купить в магазине по ссылке https://www.aks.ua/catalog/zashitnue-stekla-dla-mobilnogo-telefona/brend-telefona/apple-iphone на выгодных условиях. В магазине реализуются только проверенные телефонные изделия, имеющие американское производство. В наличии представлены модели классических, продвинутых стекол, призванных не только повысить защищенность гаджетов, но и сделать их комфортными для использования.

Плюсы

Защитные стекла для телефонов Apple достигают в толщину до 0,5 миллиметров. Они состоят из силиконовой основы, сдерживающего слоя, защитного слоя, тонкой олеофобной пленки и слоя, поглощающего блики. Аксессуары, представленные на сайте, отличаются следующими достоинствами:

высоким уровнем защиты от внешних повреждений (плюс будет заметен при ношении мобильного устройства без чехла с рядом других предметов);

гладкой экранной поверхностью (отличаясь от пленки, стекло имеет приятную гладкую противоскользящую поверхность);

отсутствием помех при работе с сенсорной поверхностью (стекла изготавливаются тонкими, поэтому пальцам не наносится дискомфорт);

возможностью самостоятельной установки (потребуется только тщательное прочтение инструкции, средство для экранного очищения, скотч и скребок);

сохранением качества экранного изображения (стекло имеет прозрачную структуру, поэтому не влияет на качество картинки и яркость).

Кроме того, защитные стекла смотрятся лучше пленки. Телефон выглядит эстетично. На нем не появляются мелких воздушных пузыриков, как при использовании пленки. Живут они дольше пленки. Отличаясь от аналоговых изделий, оригинальные модели лучше защищают экран телефона и держаться дольше.

Стоят они недорого, доступны на сайте всегда. Обладают качественными характеристиками и подходят по размеру любой модели. Звоните и заказывайте практичные, прочные и качественные защитные стекла по сниженной цене на выгодных условиях!