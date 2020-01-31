Защита сестер Хачатурян ожидает прекращения уголовного дела, после того как прокуратура расценила их действия как необходимую самооборону. Об этом 31 января заявил адвокат младшей сестры Алексей Паршин.

«Мы надеемся, что теперь следствие вынесет постановление о прекращении уголовного преследования, поскольку оборона исключает уголовное преследование. Думаю, это произойдет в ближайший месяц-два», — приводит его слова «РИА Новости».

Как рассказал «Газете.ру» адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин, следственные действия в отношении девушек могут занять еще месяц.

В июле 2018 года сестры Хачатурян, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, закололи своего 57-летнего отца за сексуальное насилие, которое он совершал над ними на протяжении длительного времени.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение. Отмечалось, что СК подтвердил факт сексуального насилия со стороны отца.

3 декабря 2019 года стало известно, что Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян. Дело в отношении двух из них направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В отношении третьей, самой младшей сестры следствие попросило применить принудительные меры медицинского характера, так как, по данным экспертизы, она в момент преступления не могла осознавать свои действия

26 декабря 2019 года ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура нашла в материалах дела сестер нарушения и отказалась утверждать обвинительное заключение.

30 января Паршин сообщил, что генпрокуратура обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.