Защита обжаловала арест Виктора Гаврилова, который бросил своих детей в аэропорту Шереметьево и обвиняется в истязании и краже. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил ТАСС один из его адвокатов Денис Пензин.

При них оказались свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, так как из-за финансовых проблем отец не может их содержать. В настоящее время Гаврилов задержан. С ним работают правоохранительные органы.

Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. Однако прежде детей передали бабушке, которая тоже проживает в Комсомольске-на-Амуре. 14 февраля пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края сообщила, что мальчиков забрала мать.

Суд Центрального района Хабаровска арестовал мужчину до 13 апреля. Мужчина обвиняется по трем статьям — ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Первые два дела объединены в одно производство, именно оно и рассматривалось 15 февраля в суде.