Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, подала жалобу на продление срока содержания под стражей на полгода. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил ТАСС адвокат историка Александр Почуев.

Почуев отметил, что Октябрьский районный суд отказал Соколову в проведении заседания в закрытом режиме. При этом защита просила выпустить историка из СИЗО на фоне распространения коронавируса в стране.

27 марта судья продлила ученому срок содержания под стражей до 23 сентября. Вместе с тем защита просила поместить историка по домашний арест из-за тяжелого состояния его здоровья. Очередное рассмотрение уголовного дела назначено на 9 апреля.

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

В середине марта расследование уголовного дела в отношении Соколова завершилось. По версии обвинения, 8 ноября историк убил Ещенко в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося в квартире обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку.