С каждым днём появляется всё новые и новые гаджеты. А к ним ещё больше различных зарядных устройств. Проводные и беспроводные зарядные устройства имеют свои преимущества и недостатки. В этой статье мы расскажем: какими именно плюсами/минусами они обладают и где заказать их оптом.

Плюсы

Хотим сразу отметить, если вы выбираете зарядные устройства оптом для своего бизнеса, то советуем обратить внимание и на те, и на те зарядные гаджеты. Таким образом вы расширите свой ассортимент, а значит привлечете больше покупателей. Продолжим, каждый из вариантов имеет свои преимущества. Когда мы выбираем зарядные устройства, то обращаем внимания на:

Проводная зарядка:

Скорость зарядки. Этот тип быстрее по сравнению с беспроводной, особенно при использовании быстрых зарядных адаптеров;

Надежность. Стабильная и надежная передача энергии благодаря физическому соединению с устройством;

Доступность. Широко распространена, подходит для большинства устройств;

Стоимость. Более доступные девайсы, особенно оптом.

Беспроводная зарядка:

Удобство. Позволяет заряжать девайсы без необходимости подключения кабеля, что удобно в повседневной жизни;

Эстетика. Отсутствие видимых проводов и разъемов создает более аккуратный и минималистичный внешний вид;

Гибкость. Устройства можно помещать на зарядную площадку в разных положениях;

Меньше износа: Отсутствие подключения и кабеля уменьшает износ разъема на устройстве.

Минусы

Проводной зарядки:

Ограниченная подвижность. Подключая телефон к кабелю мы ограничиваем его перемещения. К тому ж для зарядки он всегда должен находиться на проводе, что приносит определенный дискомфорт;

Повреждение разъема. Постоянное использование кабеля может привести к износу и повреждению разъема на телефоне.

Неаккуратность. Провода могут путаться и захламлять пространство;

Дополнительные аксессуары. Для быстрой зарядки может понадобиться специальный адаптер или кабель.

Беспроводной зарядки:

Медленная зарядка. Беспроводная зарядка обычно менее эффективна по скорости зарядки;

Потери энергии. Процесс беспроводной передачи энергии может сопровождаться потерями энергии, что снижает эффективность зарядки;

Точно позиционирование. девайсы нужно правильно расположить на зарядной площадке. Зависит от модели зарядки и её электромагнита;

Совместимость. Далеко не все гаджеты поддерживают беспроводную зарядку.

Стоимость. Беспроводные зарядные устройства и площадки, имеют большую цену покупки, чем проводные.

В любом случае всё зависит от нужд вашего покупателя. Важно сказать, что когда вы выбираете зарядные устройства оптом для вашего магазина, вам стоит продумать дополнительный аксессуар, который будет идти как бонус. Его стоимость можно вложить в зарядные гаджеты. Таким образом покупатель сможет не только выбрать девайс в соответствие своих нужд, а и получит приятный подарок. А значит будет более склонен к следующей покупки.

Оригинал или копия

В независимости от того какие зарядные устройства вы выберите для заказа оптом, мы советуем брать оригинальные девайсы, а не копии. Да, их цена может значительно отличаться от копии, но при заказе оптом эта разница практически не ощутима. Копия проигрывает по качеству, что может сказаться на батареи и безопасности гаджета. К тому же она может быть не совместима, например компания Apple защищает свои гаджеты специальной системой MFi, которая работает только с сертифицированными девайсами.

Зарядные устройства оптом

При заказе оптом важно обращать внимание не только на сам товар, а и на своего поставщика. Именно от последнего зависит то, придёт ли вам ваш заказ, как скоро это произойдет и какую прибыль вы получите. От себя мы рекомендуем компанию Ncase. Мы заказываем зарядные устройства оптом именно там. Благодаря огромному ассортименту и индивидуальным условиям мы получаем сразу несколько бонусов. Во-первых, наши полки всегда вовремя наполняются необходимым товарам. Во-вторых, так как мы не первый раз заказываем зарядные устройства оптом, мы имеем хорошую скидку, как постоянный клиент. Что значительно увеличивает нашу прибыль. В-третьих, по любым вопросом мы можем обратиться к менеджеру, который и заказ оптом поможет оформить, и подскажет какой товар действительно стоит внимания.