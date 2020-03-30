СПОРТ

Зарядка с чемпионом: власти Кузбасса запустили спортивный челлендж

22:44 30/03/2020

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Власти Кузбасса запустили физкультурный челлендж. Именитые атлеты в соцсетях проводят видеотренировки для всех желающих. Упражнения на любой вкус, возраст и физическую форму, передает «МИР 24».

Начать можно с легкой разминки от чемпиона мира по тайскому боксу Артема Вахитова. А затем перейти к комплексу упражнений от игрока сборной России по волейболу Ярослава Подлесных. Подключить заскучавших домашних предлагает трехкратный призер первенства мира по тяжелой атлетике Даниил Вагайцев. Ну и для самых продвинутых вот такая акробатика от чемпионки России по вольной борьбе Любови Сальниковой.

Олимпийских медалей тренеры-онлайн ученикам не гарантируют, а вот бодрость духа в непростой карантинный период вполне.



